Raptors doludizgin – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Raptors doludizgin

    Raptors doludizgin

    Amerikan 'nde (NBA) Knicks'i 132-106 yenen , üst üste 8. galibiyetini aldı.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesindeki , deplasmanda Knicks'i 132-106 mağlup etti. Raptors böylece son 16 karşılaşmasında 15. kez kazandı.

    Raptors'ta Jonas Valanciunas 17 sayı, 9 ribaunt, Kyle Lowry 16 sayı, 7 asist ve Serge Ibaka 14 sayı, 7 ribauntla oynadı.

    25 sayı kaydeden Tim Hardaway, 18 sayı atan Luke Kornet ve 10 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Michael Beasley, Knicks'i ayakta tutmaya çalıştı.

    ERSAN'DAN "DOUBLE DOUBLE"
    Philadelphia 76ers forması giyen , takımının deplasmanda 'i 120-97 yendiği maçta 11 sayı, 13 ribaunt ve 3 top çalmayla "double double" yaptı.

    8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta 21 sayı, 8 ribauntla oynayan Joel Embiid ve 19 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Robert Covington, bir adım öne çıktı.

    Nets oyuncusu D'Angelo Russell, 26 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

    LOS ANGELES'TA RANDLE'IN GECESİ
    Lakers, Julius Randle'ın yıldızlaştığı mücadelede, konuk ettiği 'ı 127-113 yendi.

    36 sayıyla kariyer rekoru kıran Randle ayrıca 14 ribaunt ve 7 asist üretti. Isaiah Thomas 20 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Brook Lopez 22 sayı, 8 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope ise 20 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

    Cavaliers cephesinde LeBron James 24 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Larry Nance Jr 16 sayı, 8 ribaunt ve Ante Zizic 15 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

    NBA'e 4 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    New York Knicks-Toronto Raptors: 106-132

    Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 122-129

    Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 109-103

    New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 99-116

    Denver Nuggets-Sacramento Kings: 130-104

    Dallas Mavericks-Houston Rockets: 82-105

    Boston Celtics-Indiana Pacers: 97-99

    Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 97-120

    Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 127-113

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:51
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