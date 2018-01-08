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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Oklahoma’yı Westbrook da kurtaramadı

    Oklahoma’yı Westbrook da kurtaramadı

    NBA’de , ’da karşı karşıya geldiği ’a 114-110 mağlup oldu. Oklahoma’da 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak triple double yaptı.

    NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. , American Airlines Arena'da karşılaştığı 'i 103-102 mağlup etti. Miami'de Goran Dragic 16 sayı, 6 asist, Tyler Jonhson 16 sayı, 2 asist ve Hassan Whiteside 10 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Utah'ta ise Donovan Mitchell 27 sayı, 3 asist, Rodney Hood 17 sayı, 4 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Eski Fenerbahçe'li Ekpe Udoh 3 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile maçı tamamladı.

    Oklahoma deplasmanda mağlup
    , 'da mücadele ettiği , 114-110 mağlup etti. Müsabakada Suns'ta Devin Booker 26 sayı, 4 asist, TJ Warren 23 sayı, 5 ribaund ve Dragan Bender 20 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Thunder'da ise 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak triple double yaptı. Takımda ayrıca 19 sayı, 8 ribaund ve Steven Adanms 18 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti.

    NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
    Miami Heat: 103 - Utah Jazz: 102

    ?: 96 - : 100

    ?Phoenix Suns: 114 - Oklahoma City Thunder: 100

    ?: 111 - : 110

    : 132 - : 113
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:06
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