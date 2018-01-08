Oklahoma’yı Westbrook da kurtaramadı
NBA’de Oklahoma City Thunder, Talking Stick Resort Arena’da karşı karşıya geldiği Phoenix Suns’a 114-110 mağlup oldu. Oklahoma’da Russell Westbrook 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak triple double yaptı.
NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Miami Heat, American Airlines Arena'da karşılaştığı Utah Jazz'i 103-102 mağlup etti. Miami'de Goran Dragic 16 sayı, 6 asist, Tyler Jonhson 16 sayı, 2 asist ve Hassan Whiteside 10 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Utah'ta ise Donovan Mitchell 27 sayı, 3 asist, Rodney Hood 17 sayı, 4 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Eski Fenerbahçe'li Ekpe Udoh 3 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile maçı tamamladı.
Oklahoma deplasmanda mağlup
Phoenix Suns, Talking Stick Resort Arena'da mücadele ettiği Oklahoma City Thunder, 114-110 mağlup etti. Müsabakada Suns'ta Devin Booker 26 sayı, 4 asist, TJ Warren 23 sayı, 5 ribaund ve Dragan Bender 20 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Thunder'da ise Russell Westbrook 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak triple double yaptı. Takımda ayrıca Paul George 19 sayı, 8 ribaund ve Steven Adanms 18 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Miami Heat: 103 - Utah Jazz: 102
?Dallas Mavericks: 96 - New York Knicks: 100
?Phoenix Suns: 114 - Oklahoma City Thunder: 100
?Portland Trail Blazers: 111 - San Antonio Spurs: 110
Los Angeles Lakers: 132 - Atlanta Hawks: 113
Oklahoma deplasmanda mağlup
Phoenix Suns, Talking Stick Resort Arena'da mücadele ettiği Oklahoma City Thunder, 114-110 mağlup etti. Müsabakada Suns'ta Devin Booker 26 sayı, 4 asist, TJ Warren 23 sayı, 5 ribaund ve Dragan Bender 20 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Thunder'da ise Russell Westbrook 26 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile oynayarak triple double yaptı. Takımda ayrıca Paul George 19 sayı, 8 ribaund ve Steven Adanms 18 sayı, 5 ribaund ile mücadele etti.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Miami Heat: 103 - Utah Jazz: 102
?Dallas Mavericks: 96 - New York Knicks: 100
?Phoenix Suns: 114 - Oklahoma City Thunder: 100
?Portland Trail Blazers: 111 - San Antonio Spurs: 110
Los Angeles Lakers: 132 - Atlanta Hawks: 113
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
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mbjk geleceğin abubakarı...2 yıl sonra iyi paraya okuturuz
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
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bjk iyi oyuncu bu adam.başkan 2 seneye 30-40 a satar..:))
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 7
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anl ların bedava babacar kıralık gelecek mustafa gıdecek
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