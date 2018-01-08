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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Lakers 9 maç sonra kazandı

    Lakers 9 maç sonra kazandı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Lakers, milli oyuncu 'nın forma giydiği 'ı 132-113 yenerek 9 maç sonra galip geldi.

    NBA'e 5 maçla devam edildi. Konferanslarında son sırada yer alan iki takımın karşılaştığı mücadelede Lakers, 'da ağırladığı Hawks'ı 132-113 mağlup ederek 12. galibiyetine ulaştı. Lakers'ta Brandon Ingram 20 sayı, 7 asist, Julius Randle 15 sayı, 9 ribaunt, Lonzo Ball 13 sayı, 10 ribauntla oynadı.

    Hawks'ta Dennis Schröder'in 27, Kent Bazemore ve John Collins'in on beşer sayısı sezonun 29. yenilgisini önleyemedi. Milli basketbolcu ise 28 dakika süre aldığı karşılaşmayı 8 sayı, 9 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

    WESTBROOK'UN "TRİPLE-DOUBLE"I THUNDER'A YETMEDİ
    , 'un "triple-double"lık performansına karşın 'ı 114-100 mağlup etti. Talking Stick Resort Arena'da oynanan mücadelede Devin Booker 26, TJ Warren 23, Dragan Bender 20 sayıyla ev sahibi Suns'a sezonun 16. galibiyetini getirdi.

    Thunder'da yıldız basketbolcu , 26 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle sezonun 14'üncü, kariyerinin 93'üncü "triple-double"ını yaptı. Bu sezon 18. mağlubiyetini yaşayan konuk ekipte 19 ve Steven Adams 18 sayı attı.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Miami Heat-Utah Jazz: 103-102

    Dallas Mavericks-New York Knicks: 96-100

    -: 114-100

    Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 111-110

    Lakers-: 132-113

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:28
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