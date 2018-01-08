Cedi alkış topladı

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Orlando'yu 131-127 mağlup ettikleri karşılaşmada 6 sayı ve 3 ribaunt üretti. Üçüncü çeyrekte milli basketbolcunun kendi pota altından Kevin Love'a yaptığı müthiş asist, başta LeBron James olmak üzere tüm takım arkadaşlarından büyük alkış aldı.