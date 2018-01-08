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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Cedi alkış topladı

    Cedi alkış topladı
    Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Orlando'yu 131-127 mağlup ettikleri karşılaşmada 6 sayı ve 3 ribaunt üretti. Üçüncü çeyrekte milli basketbolcunun kendi pota altından Kevin Love'a yaptığı müthiş asist, başta LeBron James olmak üzere tüm takım arkadaşlarından büyük alkış aldı.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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