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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Curry'den üç çeyrekte 45 sayı

    Curry'den üç çeyrekte 45 sayı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () Clippers'ı 121-105 yenen Golden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu , üç çeyrekte 45 sayı kaydetti.

    'e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ekibi Golden State Warriors, Clippers deplasmanından 121-105 galip ayrıldı.

    Art arda 4. karşılaşmasını kazanan Warriors'ın all-star oyuncusu , son periyotta oynamamasına rağmen 45 sayı, 6 ribaunt ve 3 top çalma üretti.

    Warriors'ta JaVale McGee ve Nick Young 11'er sayı, Draymond Green ise 9 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle oynadı. Clippers'ta Lou Williams 23 sayı ve DeAndre Jordan 15 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.

    İlk çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala başına darbe alan Clippers'ın all-star forveti Blake Griffin, kısa bir süre oynadıktan sonra bir daha oyuna dönmedi.

    - Celtics'ten peş peşe 6. galibiyet

    Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 87-85 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

    Celtics'te Kyrie Irving 21 sayı, 6 ribaunt ve Jayson Tatum 14 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla mücadeleyi tamamladı.

    Nets'te Spencer Dinwiddie'ın 20 sayı, Jahlil Okafor'un 12 sayı, 5 ribaunt ve Joe Harris 10 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    - Cavaliers'ı James taşıdı

    Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Orlando Magic maçını, LeBron James'in 33 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, 6 top çalmalık performansı sayesinde 131-127 kazandı.

    Maçı 27 sayı, 5 ribauntla bitiren Kevin Love, galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 dakikada 6 sayı ve 3 ribaunt üretti.

    Magic'te Aaron Gordon'ın 30 sayı, 8 ribaunt, Elfrid Payton'ın 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Mario Hezonja'nın 16 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    NBA'e 5 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 105-121

    Brooklyn Nets-Boston Celtics: 85-87

    Detroit Pistons-Houston Rockets: 108-101

    Indiana Pacers-Chicago Bulls: 125-86

    Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 127-131

    Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 103-110

    Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 116-98

    Sacramento Kings-Denver Nuggets: 106-98

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:09
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