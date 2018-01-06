Ersan'ın çabası Hawks'a yetmedi!

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, çekişmeli mücadelenin ardından TD Garden'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 91-84 yendi.

Sezonun 32'nci, üst üste 5'inci galibiyetini alan Celtics'te Kyrie Irving 16 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Marcus Smart 18 sayı, Terry Rozier 14 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı. Aron Baynes ise 11 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.

Bu sezon 16'ncı kez kaybeden Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 25 sayı ve 23 ribaunt ile double-double yaptı. Jimmy Butler 14 sayı ve 6 asist, Jamal Crawford 13 sayı kaydetti.



ERSAN'IN ÇABASI YETMEDİ

Batı Konferansı temsilcisi Portland Trail Blazers, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 110-89'luk skorla geçti.

Sezonun 20'nci galibiyetini elde eden Blazers'ta CJ McCollum 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu. Damian Lillard ile Al-Farouq Aminu 14'er sayı, Jusuf Nurkic 11 sayı ve 9 ribaunt ile takımına galibiyeti getirdi.

Aldığı 28'inci mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Hawks'ta Dennis Schroder 14 sayı ile takımının en skoreri olurken, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi.



LAKERS GALİBİYETİ UNUTTU

Charlotte Hornets, sezonun 15'inci galibiyetini, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 108-94 mağlup ederek aldı.

Hornets'te Dwight Howard 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparken, Kemba Walker 19 sayı ve 7 asist, Jeremy Lamb 17, Marvin Williams 16 sayı kaydetti.

Mağlubiyet serisini 9 maça çıkaran Batı Konferansı sonuncusu Lakers'ta Brandon Ingram 22 sayı ve 14 ribaunt, Julius Randle 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yapan isimler oldu. Brook Lopez ve Lonzo Ball 11'er sayı attı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.



SONUÇLAR

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 91-84

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 114-78

Miami Heat-New York Knicks: 107-103

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 110-129

Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 124-127

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 103-89

Denver Nuggets-Utah Jazz: 99-91

Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 100-102

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 110-89

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 94-108