Ersan'ın çabası Hawks'a yetmedi!
NBA'de Boston Celtics, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 91-84 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, çekişmeli mücadelenin ardından TD Garden'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 91-84 yendi.
Sezonun 32'nci, üst üste 5'inci galibiyetini alan Celtics'te Kyrie Irving 16 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Marcus Smart 18 sayı, Terry Rozier 14 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı. Aron Baynes ise 11 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.
Bu sezon 16'ncı kez kaybeden Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 25 sayı ve 23 ribaunt ile double-double yaptı. Jimmy Butler 14 sayı ve 6 asist, Jamal Crawford 13 sayı kaydetti.
ERSAN'IN ÇABASI YETMEDİ
Batı Konferansı temsilcisi Portland Trail Blazers, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 110-89'luk skorla geçti.
Sezonun 20'nci galibiyetini elde eden Blazers'ta CJ McCollum 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu. Damian Lillard ile Al-Farouq Aminu 14'er sayı, Jusuf Nurkic 11 sayı ve 9 ribaunt ile takımına galibiyeti getirdi.
Aldığı 28'inci mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Hawks'ta Dennis Schroder 14 sayı ile takımının en skoreri olurken, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi.
LAKERS GALİBİYETİ UNUTTU
Charlotte Hornets, sezonun 15'inci galibiyetini, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 108-94 mağlup ederek aldı.
Hornets'te Dwight Howard 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparken, Kemba Walker 19 sayı ve 7 asist, Jeremy Lamb 17, Marvin Williams 16 sayı kaydetti.
Mağlubiyet serisini 9 maça çıkaran Batı Konferansı sonuncusu Lakers'ta Brandon Ingram 22 sayı ve 14 ribaunt, Julius Randle 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yapan isimler oldu. Brook Lopez ve Lonzo Ball 11'er sayı attı.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 91-84
Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 114-78
Miami Heat-New York Knicks: 107-103
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 110-129
Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 124-127
San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 103-89
Denver Nuggets-Utah Jazz: 99-91
Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 100-102
Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 110-89
Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 94-108
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:05
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Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
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Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
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Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
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