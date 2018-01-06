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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Ersan'ın çabası Hawks'a yetmedi!

    Ersan'ın çabası Hawks'a yetmedi!

    NBA'de , konuk ettiği 'u 91-84 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

    NBA'e 10 maçla devam edildi. lideri , çekişmeli mücadelenin ardından TD Garden'da ağırladığı 'u 91-84 yendi.

    Sezonun 32'nci, üst üste 5'inci galibiyetini alan Celtics'te 16 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Marcus Smart 18 sayı, Terry Rozier 14 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı. Aron Baynes ise 11 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.

    Bu sezon 16'ncı kez kaybeden Timberwolves'ta Karl Anthony Towns 25 sayı ve 23 ribaunt ile double-double yaptı. Jimmy Butler 14 sayı ve 6 asist, 13 sayı kaydetti.

    ERSAN'IN ÇABASI YETMEDİ
    temsilcisi , baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada konuk ettiği 'ı 110-89'luk skorla geçti.

    Sezonun 20'nci galibiyetini elde eden Blazers'ta CJ McCollum 20 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu. Damian Lillard ile Al-Farouq Aminu 14'er sayı, Jusuf Nurkic 11 sayı ve 9 ribaunt ile takımına galibiyeti getirdi.

    Aldığı 28'inci mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Hawks'ta Dennis Schroder 14 sayı ile takımının en skoreri olurken, milli basketbolcu ise 9 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

    LAKERS GALİBİYETİ UNUTTU
    , sezonun 15'inci galibiyetini, konuk olduğu Lakers'ı 108-94 mağlup ederek aldı.

    Hornets'te 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaparken, Kemba Walker 19 sayı ve 7 asist, Jeremy Lamb 17, Marvin Williams 16 sayı kaydetti.

    Mağlubiyet serisini 9 maça çıkaran Batı Konferansı sonuncusu Lakers'ta Brandon Ingram 22 sayı ve 14 ribaunt, Julius Randle 15 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yapan isimler oldu. Brook Lopez ve Lonzo Ball 11'er sayı attı.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR

    Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 91-84

    Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 114-78

    Miami Heat-New York Knicks: 107-103

    Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 110-129

    Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 124-127

    San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 103-89

    Denver Nuggets-Utah Jazz: 99-91

    Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 100-102

    Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 110-89

    Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets: 94-108

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:05
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