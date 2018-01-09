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    09 Ocak 2018, Salı
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    Ersan'dan "double double"

    Ersan'dan "double double"

    Amerikan 'nde (NBA) oynayan , takımı 'ın 'a 108-107 yenildiği maçta 13 sayı, 13 ribaunt üretti.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. , büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, konuk ettiği 'u 108-107 yendi.

    Clippers'ı galibiyete, 34 sayı atan Lou Williams ve 25 sayı, 18 ribaunt üreten DeAndre Jordan taşıdı.

    Hawks'ta oynayan milli basketbolcu , 13 sayı ve 13 ribauntla "double double" yaptı. Taurean Prince 20, Dennis Schröder de 18 sayı kaydetti.

    Rockets, Bulls deplasmanında galip
    James Harden'ın sakatlığında zor günler geçiren Batı Konferansı'nın iddialı ekiplerinden , deplasmanından 116-107 galip ayrıldı.

    Rockets'ta 24 sayı, 9 asist, 8 ribauntla oynayan Chris Paul ve maçı 24 sayı, 9 asist, 6 ribauntla bitiren Eric Gordon, galibiyetin mimarları oldu. Gerald Green 22 sayı, Trevor Ariza 18 sayı, 9 ribaunt ve Clint Capela 15 sayı, 16 ribauntluk katkı sundu.

    Bulls'ta Bobby Portis'in 22 sayı, Denzel Valentine'ın 19 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Kris Dunn'ın 19 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Timberwolves, Cavaliers'ı farklı yendi
    , farkı 41 sayıya kadar çıkardığı karşılaşmada, ağırladığı 'ı 127-99 mağlup etti.

    6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Timberwolves'ta 25 sayı, 6 ribaunt, Jimmy Butler ise 21 sayı, 9 asist, 8 ribauntla öne çıktı. Karl-Anthony Towns 19 sayı, 12 ribaunt, Taj Gibson da 16 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

    22 sayı atan Jeff Green ve 19 sayı, 5 asistle oynayan Kyle Korver, Cavaliers'ı ayakta tutmaya çalıştı. , 16 dakikada 6 sayı ve 2 ribaunt üretti.

    Kariyerinin en zayıf skor performanslarından birini sergileyen Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 10 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti.

    NBA'e 4 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    ?Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 109-96

    Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 113-114 (uzatmada)

    Chicago Bulls-Houston Rockets: 107-116

    Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 127-99

    New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 112-109

    Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 100-107

    Golden State Warriors-Denver Nuggets: 124-114

    Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 108-107

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:37
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