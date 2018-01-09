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    09 Ocak 2018, Salı
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    Hz. İsa dediler... dediler...

    Hz. İsa dediler... <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> dediler...

    ekiplerinden 'ın yıldız oyuncusu 'in kafasında yer alan silüet sosyal medyada gündeme oturdu.

    Amerikan Basketbol Ligi 'de 'ın 'ı 127-99 mağlup ettiği karşılaşmada ekranlara yansıyan bir kare sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

    Ayakkabısını bağlarken kafasını yere eğen 'in kısmen dökülen sağlarının ekran görüntüsünü alan bir kullanıcı fotoğrafı sosyal medyaya yükledi, tartışmalar ondan sonra başladı.

    Bazı kullanıcılar, James'in kafasında Hz. İsa silüeti bulunduğunu iddia ederken kimileri de bu silüeti Everton'a transfer olan 'a benzetti.

    Fakat işin aslı kısa süre sonra ortaya çıktı.! Yüklenen bu fotoğraf üzerinde oynama yapılmıştı.

    Fotoğrafın aslı ise kısa süre sonra yine sosyal medyaya düştü...

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:58
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