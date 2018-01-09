Hz. İsa dediler... Cenk Tosun dediler...
NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in kafasında yer alan silüet sosyal medyada gündeme oturdu.
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Minnesota Timberwolves'ın Cleveland Cavaliers'ı 127-99 mağlup ettiği karşılaşmada ekranlara yansıyan bir kare sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Ayakkabısını bağlarken kafasını yere eğen LeBron James'in kısmen dökülen sağlarının ekran görüntüsünü alan bir kullanıcı fotoğrafı sosyal medyaya yükledi, tartışmalar ondan sonra başladı.
Bazı kullanıcılar, James'in kafasında Hz. İsa silüeti bulunduğunu iddia ederken kimileri de bu silüeti Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a benzetti.
Fakat işin aslı kısa süre sonra ortaya çıktı.! Yüklenen bu fotoğraf üzerinde oynama yapılmıştı.
Fotoğrafın aslı ise kısa süre sonra yine sosyal medyaya düştü...
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:58
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Arda'ya flaş çağrı: ''Gelme kardeşim gelme!''
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Yorum
evren çok doğru söylemiş. arda yapmaz gs den başka takıma gitmez diyorduk ama arda da bunu yaparsa gs sevgisi olan futbolcu kalır mı.yapma arda
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Emre Mor için sıcak temas
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Yorum
HE HE HE HEEEE EMRE MOR YENİ SUATIMIZ OKANIMIZ OLACAK İNŞALLAH
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Başkan transferi açıkladı!
Toplam 1
Yorum
FBCAN bonservisi ile mi yoksa kiralık mı almışlar belli mi ?
Hz. İsa dediler... Cenk Tosun dediler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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