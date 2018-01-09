Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Minnesota Timberwolves'ın Cleveland Cavaliers'ı 127-99 mağlup ettiği karşılaşmada ekranlara yansıyan bir kare sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Ayakkabısını bağlarken kafasını yere eğen LeBron James'in kısmen dökülen sağlarının ekran görüntüsünü alan bir kullanıcı fotoğrafı sosyal medyaya yükledi, tartışmalar ondan sonra başladı.

Bazı kullanıcılar, James'in kafasında Hz. İsa silüeti bulunduğunu iddia ederken kimileri de bu silüeti Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a benzetti.

Fakat işin aslı kısa süre sonra ortaya çıktı.! Yüklenen bu fotoğraf üzerinde oynama yapılmıştı.

Fotoğrafın aslı ise kısa süre sonra yine sosyal medyaya düştü...



