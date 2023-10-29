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F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ayağı Merksika Grand Prix'sine, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 13:45
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F1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in

Başkent Meksiko'daki 4.304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1:17.166'lık derecesiyle Leclerc, ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.067 saniye arkasındaki takım arkadaşı Carlos Sainz ikinci, dünya şampiyonluğunu önceden garantileyen Red Bull sürücüsü Max Verstappen ise liderin 0.097 saniye gerisinde üçüncülüğü elde etti.

Meksika Grand Prix'sinde yarış, bugün TSİ 23.00'te koşulacak.

Organizasyonda, şampiyon Verstappen'in 15, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

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