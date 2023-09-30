Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışında Portekiz'de ikinci oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenen Dünya Süperbike Şampiyonası 11. ayağında ilk yarışında ikincilik elde etti.
Portimao Pisti'nde düzenlenen yarışta şampiyona birincisi Ducati pilotu İspanyol Alvaro Bautista, damalı bayrağı ilk sırada götürdü.
Pata Yamaha Prometeon takımı için yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgalıoğlu ikinci sırayı alırken, Büyük Britanya'dan Jonathan Rea'da üçüncü sırayı elde etti.
Ducati bu sonucun ardından markalarda şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.
Bautista 429 puanla pilotlar klasmanında liderliğini devam ettirirken, milli motosikletçi Toprak Razgalıoğlu ise 477 puan ile ikinci sırada yerini aldı.
Portekiz ayağında haftanın ikinci yarışı yarın TSİ 16.00'da düzenlenecek.