Haberler Motor Sporları MotoGP San Marino ayağındaki sprint yarışında Martin birinci oldu!

MotoGP San Marino ayağındaki sprint yarışında Martin birinci oldu!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı San Marino Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin kazandı. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 20:40
MotoGP San Marino ayağındaki sprint yarışında Martin birinci oldu!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı San Marino Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin kazandı.

Sezonun 12. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde, 13 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı ilk sırada bitiren Martin 12 puanı hanesine yazdırdı. Bitiş çizgisini Martin'den 1.445 saniye sonra geçen Marco Bezzecchi (Mooney VR46) ikinci, liderin 4.582 saniye gerisindeki Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) üçüncü sırayı aldı.

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak San Marino Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 267 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 222

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 198

4. Brad Binder (Güney Afrika): 171

5. Aleix Espargaro (İspanya): 156

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sürpriz imza! Maaşı Ndombele kadar olacak...
Diktatör Kemal! Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı tartakladı
Replay 2008 yardım maçında dostluk kazandı!
F.Bahçe'nin stadyum ismi değişti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fransa’da zirve Toprak Razgatlıoğlu'nun
Ferrari'nin evinde Verstappen rekor kırdı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Eylül)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
İstanbul namaz vakitleri 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Replay 2008 yardım maçında dostluk kazandı! Replay 2008 yardım maçında dostluk kazandı! 21:14
San Marino Grand Prix'sinde kazanan Martin! San Marino Grand Prix'sinde kazanan Martin! 20:39
Beşiktaş Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş Karagümrük ile karşılaşacak 20:34
Filenin Efeleri sonunu getiremedi! Filenin Efeleri sonunu getiremedi! 20:11
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor 19:34
Ozan Kabak: Her şey bitmiş değil! Ozan Kabak: Her şey bitmiş değil! 19:21
Daha Eski
A Milli Takım'da Japonya mesaisi başladı! A Milli Takım'da Japonya mesaisi başladı! 18:54
F.Bahçe'nin stadyum ismi değişti! F.Bahçe'nin stadyum ismi değişti! 17:54
İsviçre - Türkiye | CANLI İsviçre - Türkiye | CANLI 17:50
Fransa’da zirve Toprak Razgatlıoğlu'nun Fransa’da zirve Toprak Razgatlıoğlu'nun 17:47
"Vizyonumuz Avrupa'ya oyuncu taşımak" "Vizyonumuz Avrupa'ya oyuncu taşımak" 17:33
Slovenya - Türkiye maçı CANLI Slovenya - Türkiye maçı CANLI 17:21