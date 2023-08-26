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Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu!

Formula 1 heyecanı devam ediyor. Sezonun 14 ayağı olan Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Redd Bull'un pilotu Max Verstappen'in oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:06
Hollanda Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Hollanda Grand Prix'sine, Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 10.567 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.537 saniye arkasındaki Lando Norris (McLaren) 2'nciliği, pisti liderden 0.727 saniye yavaş turlayan George Russell da (Mercedes) 3'üncülüğü elde etti.

72 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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