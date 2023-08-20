Deniz Öncü Moto3'ün Avusturya ayağında 1. oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımı adına yarıştı.

Spielberg kentindeki Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilen yarışa üçüncü sırada başlayan Deniz Öncü, final turuna 3. sırada girmesine rağmen son virajda yaptığı atakla, ikinci Holgado'nun 5 salise önünde birinciliği elde etmeyi başardı.

Deniz, bu sonuçla bu sezonki ikinci zaferine ulaştı.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda bir sonraki etap, 3 Eylül'de İspanya'nın Barcelona şehrinde koşulacak.