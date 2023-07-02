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F1'de Avusturya GP heyecanı!

Formula 1'de sezonun 10. ayağı Avusturya'da gerçekleştirilecek. Max Verstappen yarışa pole pozisyonunda başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 15:36
F1'de Avusturya GP heyecanı!

Formula 1'de sezonun 10. yarışına Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Önceki gün gerçekleştirilen sprint yarışı, Red Bull'un çifte dünya şampiyonu pilotu Max Verstappen kazandı.

24 tur üzerinden yapılan yarışta ilk cepten başlayan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görerek, 8 puanı hanesine yazdırdı.

Bitiş çizgisini liderden 21.048 saniye sonra geçen Sergio Perez (Red Bull) 2'nci, 23.088 saniye geriden gelen Carlos Sainz (Ferrari) ise 3. sırayı aldı.

71 tur üzerinden yapılacak yarışta pole pozisyonunu alan Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Red Bull pilotunun arkasından Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz iki ve üçüncü sıraları aldı.

Pilotlar klasmanında 2. sırada yer alan Sergio Perez ise 3 kez pist limiti ihlali yaptığı ve sıralama turlarına ikinci seansta veda ettiği için 15. sıradan start alacak.

Avusturya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 203 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 133

3. Fernando Alonso (İspanya): 121

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 102

5. Carlos Sainz (İspanya): 74

TAKIMLAR

1. Red Bull: 336

2. Mercedes: 168

3. Aston Martin: 163

4. Ferrari: 128

5. Alpine: 46

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