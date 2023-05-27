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F1 Monako Grand Prix'sine pole pozisyonu Max Verstappen'in!

Formula 1'de heyecan devam ediyor. Sezonun 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 18:40
F1 Monako Grand Prix'sine pole pozisyonu Max Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. ayağı Monako Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Hollandalı pilot, Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 11.365 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monako'da kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Verstappen'in 0.084 saniye arkasındaki Fernando Alonso (Aston Martin) 2'nciliği, pisti liderden 0.106 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc de 3'üncülüğü elde etti.

Pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alan Red Bull pilotu Sergio Perez, yaptığı kaza nedeniyle sıralama turları tamamlayamadı.

78 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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