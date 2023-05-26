Haberler Motor Sporları Formula 1'de sıradaki durak Monaco! İşte yarış programı

Formula 1'de sıradaki durak Monaco! İşte yarış programı

Son dakika spor haberleri... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Sezonun 7. etabı Monaco'da gerçekleştirilecek. Peki, yarış ne zaman? Saat kaçta olacak? İşte tüm merak edilenler...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:09 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:30
Formula 1'de sıradaki durak Monaco! İşte yarış programı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 7. etabı Monaco Grand Prix'si ile devam edecek. Monaco ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 28 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 3 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 119 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 105

3. Fernando Alonso (İspanya): 75

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 56

5. Carlos Sainz (İspanya): 44

Takımlar

1. Red Bull: 224

2. Aston Martin: 102

3. Mercedes: 96

4. Ferrari: 78

5. McLaren: 14

DİĞER
Son dakika Beşiktaş ve Fenerabahçe haberi: Erman Toroğlu bombaladı! "Jorge Jesus ve Şenol Güneş..."
Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın aşkı meğer ikinci eşi Feyza Aktan'dan önce başlamış! O gerçek ifşalandı ağızlar açık kaldı: "Bu takıntı..."
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toprak Razgatlıoğlu 2024'te BMW takımında yarışacak
Toprak Razgatlıoğlu Yamaha'dan ayrılıyor!
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Cuma hutbesi 19 Mayıs Diyanet
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szalai'ye sürpriz talip çıktı! Tribünden takip ettiler Szalai'ye sürpriz talip çıktı! Tribünden takip ettiler 11:09
Formula 1'de sıradaki durak Monaco! Formula 1'de sıradaki durak Monaco! 10:58
Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Takımdan ayrılıyor 10:48
Muslera ve Kerem'den Timur'a söz! "F.Bahçe..." Muslera ve Kerem'den Timur'a söz! "F.Bahçe..." 10:48
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 10:35
Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta? Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta? 09:49
Daha Eski
Boston final serisini 6. maça taşıdı! Boston final serisini 6. maça taşıdı! 09:49
Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi! Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi! 09:44
Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:36
Beşiktaş'ta sürpriz Valentin Rosier kararı! Beşiktaş'ta sürpriz Valentin Rosier kararı! 09:05
Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 09:00
Zidane dudak uçuklatan teklifi reddetti! Zidane dudak uçuklatan teklifi reddetti! 08:39