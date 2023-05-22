Formula 1 için sürpriz iddia! Ferrari'den Hamilton'a çılgın teklif

Formula 1'in efsane takımı Scuderia Ferrari, birçok otoriteye göre tarihin en başarılı pilotu olan Lewis Hamilton ile yollarını birleştirmek istiyor. İtalya merkezli Formula 1 ekibinin 38 yaşındaki sürücü için dev bir teklife hazırlandığı iddia edildi.

FERRARI HAMILTON'A 40 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE BİR TEKLİF YAPACAK

Hürriyet'in İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığı habere göre Ferrari, Lewis Hamilton'a yıllık 40 milyon Sterlin kazanacağı bir sözleşme teklifi yapacak. Otomobil sporlarının yıldız ismi için bizzat Ferrari şirketinin yönetim kurulu başkanı John Elkann'ın devreye girdiği öğrenildi.

İngiliz sürücünün şu anki takımı olan Mercedes-AMG Petronas da yıldızını bırakmak istemiyor. İngiltere merkezli takımın Hamilton için her türlü maddi fedakarlığı yapacağı belirtildi.

Fakat Hamilton için maddi konular öncelikli değil. Tecrübeli sürücünün önceliği bir kez daha Formula 1 Dünya Şampiyonu olmak. İngiliz pilot en son 2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve son iki sezondur Mercedes ile şampiyonluk iddiasından oldukça uzak.

HAMILTON SCHUMACHER'İN REKORUNU FERRARI'DE KIRABİLİR

Lewis Hamilton bugüne kadar 7 kez Formula 1'i şampiyon olarak tamamladı. Şu an kendisinin şampiyonluk sayısı Ferrari'nin efsanevi pilotu Michael Schumacher ile aynı. Başarılı sporcu eğer Ferrari'de bir dünya şampiyonluğu kazanırsa Alman sürücüyü geride bırakarak Schumacher'i rekorunu kırmızı tulumda kırmış olacak.

HAMILTON'UN FERRARI'YE TRANSFERİ BİR FERRARI PİLOTUNUN SONU OLACAK

Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton transferinin gerçekleştiği durum için alternatif senaryolar hazırladı. Maranello merkezli ekip, İngiliz sürücünün tekliflerini kabul etmesi halinde şu iki senaryodan birini devreye sokacak:

Carlos Sainz'i başka bir takıma gönderip Leclerc - Hamilton pilot tandemini oluşturmak. Leclerc ile Hamilton'u takas etmek. Eğer bu takas gerçekleşirse Charles Leclerc Mercedes'e Hamilton Ferrari'ye geçecek.

HAMILTON BU SEZON 4. SIRADA

Formula 1 2023 sezonunda ilk 5 yarış geride kaldı ve Lewis Hamilton 56 puanla 4. sırada. Efsane isim bu sezonki tek podyumunu Avustralya GP'de ikinci olarak aldı.