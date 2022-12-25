Toprak, 2023’te iddialı

2021 Dünya Süperbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2023'te unvanını geri almak istediğini söyledi. 2022'yi ikincilikle tamamlayan milli motosikletçi, "Bu sezon 14 kez İstiklal Marşı'mızı okuttuk. 2023'te şampiyonluğu geri almak için umutluyum. 2024'te belki MotoGP'ye gidebilirim" dedi.
2021 Dünya Süperbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2023'te unvanını geri almak istediğini söyledi. 2022'yi ikincilikle tamamlayan milli motosikletçi, "Bu sezon 14 kez İstiklal Marşı'mızı okuttuk. 2023'te şampiyonluğu geri almak için umutluyum. 2024'te belki MotoGP'ye gidebilirim" dedi.