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Ferrari pilotu Charles Leclerc: Sıralama performansına odaklanmadık

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Belçika GP'de cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında sıralama performansına pek odaklanmadıklarını, bunun yerine daha çok yarış performansına odaklandıklarını söyledi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 10:13
Ferrari pilotu Charles Leclerc: Sıralama performansına odaklanmadık

Leclerc, bu hafta sonu şu ana kadar yeni bir güç ünitesine geçtiği için grid cezası alan 6 pilottan birisi oldu. Bu, şampiyonluk mücadelesine yeniden ortak olmak isteyen Monakolu pilotun, kendisi gibi yeni güç ünitesine geçen şampiyona lideri Max Verstappen gibi gerilerden başlayacağı manasına geliyor.

Leclerc, bu durumu bildikleri için antrenmanlarda sıralama performansına odaklanmanın faydasız olacağını, bu yüzden yarış performansına odaklandıklarını söyledi.

Leclerc, "Sıralama temposuna normalde yaptığımız kadar dikkat etmediğimizi söyleyebilirim çünkü bu biraz faydasız olacaktı. Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde öne gelebilmek için daha çok yarış performansına odaklandık." dedi.

Antrenmanlarda lastikleri kilitleme ve pist dışına taşma gibi ufak tefek sıkıntılar yaşayan Leclerc, araç içerisinde rahatsız olmadığını ve kendileri için fena bir gün olmadığını söyledi.

Leclerc, "Genel olarak fena bir gün değildi. Tabii ki çok fazla şey test ettik. Herkesin farklı bir programda olduğunu düşünüyorum, bu yüzden tatilden dönüşteki ilk günü kıyaslamak çok zordu."

"Ancak genel olarak hislerimiz oldukça iyiydi. Düşük yakıt performansımız zayıf görünüyor ancak ağır yakıt performansı oldukça iyi görünüyor. Bekleyip görelim. Çalışmaya devam edip, gece ileri yönde adım atıp yarın daha güçlü dönmeye çalışacağız." dedi.

Leclerc, cuma günkü antrenmanlarda hem birinci hem de ikinci seansta en hızlı 2. tur zamanınu kaydetti.

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