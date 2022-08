Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'na damgasını vuruyor

Başkan Uçar, yaptığı açıklamada, milli sporcunun başarılarıyla Türk gençleri için örnek bir sporcu olduğunu belirterek, "Sezonun tam ortasındayız 12 etaplık Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6 etabını tamamladık. Toprak için sezon başlangıcı istediğimiz gibi olmadı. Yeni bir motosiklet yeni bir mekanik sistem dolayısıyla alışıncaya kadar bir performans düşüklüğü oldu ama çok hızlı toparladı." dedi.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu gibi büyük bir ustayla çalıştığı için Toprak'ın ekibinin de sağlam olduğunu ifade eden Uçar, "Biz de federasyon olarak elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Toprak'ın bu sezon 6 yarış içinde podyum görmediği hiç bir yarış olmadı. Dünya sıralamasında üçüncü sırada görünüyoruz. Rakiplerinden Bautista ile 38 puan parkı var, Rea ile ise 7 puan parkı var, bu farklar bir-iki etapta çok rahatlıkla kapatılabilecek puanlar." diye konuştu.

Milli sporcunun, genel klasmandaki puan farkını kapatabilecek güce ve tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Uçar, şöyle devam etti:

"Umudumuz kalan 6 yarışta Toprak'ın bu performansını artırarak sürdürmesi. Ağustos ayı itibariyle Dünya Superbike Şampiyonası'na hava sıcaklığı nedeniyle kısa bir ara verilecek. Eylül ayında Fransa'da etaplar devam edecek. Fransa ve tüm Avrupa pistleri Kenan Sofuoğlu'nun yarıştığı pistler olduğu için Toprağın da ezbere bildiği pistler. Dolayısıyla her virajını her şikanını, her etabını ve padokunu çok iyi bildiği yarışlar Toprak için başlamış olacak. Fransa yarışında da inşallah yine podyumlar görecek ve İstiklal Marşı'mızı okutacak, göğsümüzü kabartmaya devam edecek. Sporcularımız çok şanslı 5 kez dünya şampiyonluğu yaşamış bir milli kahramanla, Kenan Sofuoğlu abileri ile her sabah antrenman yapıyorlar. Onunla haşır neşir oluyorlar ve antrenmanlarını onunla yaptıkları için de öz güvenleri her zaman en yukarıda oluyor."

- "Şampiyonluğa ambargo koydum demesi ve dedirtmesi gerekiyor"

Milli motosikletçinin dünya şampiyonluğunun devam etmesi gerektiğini vurgulayan Uçar, "Toprak geçen sene bir şampiyonluk yaşadı ama bu şampiyonluğu tescil etmesi yani artık tüm dünya motor sporları otoritelerine ben bu 'şampiyonluğa ambargo koydum' demesi ve dedirtmesi gerekiyor. Performansıyla kabiliyetiyle bunu söyletiyor. Toprak, şampiyonluğunu ikinci kez üst üste aldığı takdirde, üç, dört, beşinci şampiyonluklar gelecektir. Tıpkı Kenan abisi gibi bu başarıları bekliyor olacağız. Daha sonra kariyer haritasında bir farklılık yapılabilir." şeklinde görüş belirtti.

Motor sporlarında teknik desteğin pilotaj kadar önemli olduğunu aktaran Uçar, "Toprak'a ikinci şampiyonluğundan sonra MotoGP takımlarından bir veya birkaç tanesi teklifte bulunmuş olsa dahi bu teklifi değerlendirmek, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'na ait olacak." dedi.

Uçar, yarıştığı takımın ve teknik ekibin de pilot kadar önemli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela bu sezonki 6 yarışın 4'ünde çok rahat birincilik kürsüsüne çıkabilecekken, bazı mekanik aksaklıklardan dolayı geride kaldı. Dolayısıyla MotoGP takımlarından biri Toprak'a böyle bir teklif getirirken düşüncelerimiz tümüyle o takımın dünya klasmanında nerede olduğuyla ilgili. Çünkü bizim çocuğumuz dünya klasmanında bir numara ve yaşı itibariyle gelecek 10 sene boyunca Allah nasip ettiği sürece birinci olmaya aday. Aynı şekilde diğer sporcularımız da öyle. Toprak gelecek 10 yılda dünya şampiyonu olarak görülüyorsa bizim de seçeceğimiz takım, gelecekte her zaman takımına ve Toprak'a yatırım yapacak bir ekip olmalıdır."

- "Kimsenin yapmadığını yapıyor olmak her zaman Türk sporcularına yakışıyor"

Toprak'ın en önemli rakiplerinden Büyük Britanyalı Jonathan Rea'nın 6 kez üst üste şampiyon olma rekorunun aşılamayacak bir şey olmadığını belirten Uçar, şöyle devam etti:

"Türk milleti olarak başarı noktasında sınır tanımayan bir milletiz ki başta Cumhurbaşkanımızın bize, gençliğe vermiş olduğu misyon ve vizyon da bu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vermiş olduğu vizyon da bu. Dolayısıyla Rea'nın yaptığı 6 kez üst üste şampiyonluk bizim için çok kayda değer bir şey değil. Toprak'la neden 7'yi yapmayalım ki çalıştığı ustası Kenan abisiyle bunu gördü. Dünyada bir başkasının ulaşamadığı performansı ondan bekliyor olacağız. Kimsenin yapmadığını yapıyor olmak her zaman Türk sporcularına yakışıyor. Toprak şu anda bir çok pistin aşılamayan rekorlarını aşıp kendini o pistlerin rekortmeni olarak tescil ettirmiş durumda"

Türkiye'nin motosiklet sporlarında yetişmekte olan sporcularıyla da geleceğe damga vuracağını aktaran Uçar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Dünya şampiyonalarındaki performansı itibarıyla gelecek vaat eden bir federasyonuz. Dünya Federasyonları Birliği 110. yılını kutlarken biz 2003 yılında kurulmuş bir federasyon olarak çok büyük bir potansiyele sahibiz. Evet yüksek ekonomik şartlar gerektiren bir spor bizimkisi. Şartlar biraz daha iyileştiğinde bir değil, yüzlerce Toprak, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Deniz Öncü yetiştirebiliyor olacağız. Çatalca'da son yaptığımız yarışta 50 çocuk sporcumuz bir biriyle kıyasıya mücadele etti. Bunların hepsinin gelecek 10 yıl içerisinde dünya şampiyonalarında, Avrupa'da Türk gençliğini gururla temsil ettiğini göreceğiz inşallah."