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Formula 1'de sıradaki yarış Kanada GP'si!

Son dakika spor haberleri... Sporseverlerin merakla beklediği Formula 1 Kanada Grand Prix'si, Montreal şehrinde düzenlenecek. Yarış 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 11:03
Formula 1'de sıradaki yarış Kanada GP'si!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Kanada'da olacak. Sezonun 9. yarışı Kanada'nın Montreal şehrinde bulunan 4 bin 361 metrelik Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak. Kanada Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00, yarış ise 19 Haziran Pazar günü 21.00'de başlayacak.

Şampiyonada pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 150 puan
2 - Sergio Perez (Meksika): 129
3 - Charles Leclerc (Monako): 116
4 - George Russell (Büyük Britanya): 99
5 - Carlos Sainz (İspanya): 83

Takımlar

1 - Red Bull: 279
2 - Ferrari: 199
3 - Mercedes: 161
4 - McLaren: 65
5 - Alpine: 47

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