Haberler Motor Sporları F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu

F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'sinin sprint yarışını, Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 19:09
F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Verstappen oldu

Sezonun ilk sprint yarışı, İtalya'nın Imola kentiyle aynı adı taşıyan 4,9 kilometrelik pistte 21 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, yarışın başında yaptığı atakla "pole" pozisyonundaki Verstappen'den liderliği devraldı.

Uzun süre birinci sırada yer alan Leclerc'i 20. turda geride bırakan Hollandalı pilot Verstappen, 30 dakika 39.567 saniyelik süresiyle sprint yarışında galip geldi. Verstappen, bu sonuçla yarınki yarışa "pole" pozisyonunda başlama hakkı elde etti.

Leclerc, liderin 2.975 saniye arkasında ikinciliği, Red Bull'dan Meksikalı Sergio Perez ise Verstappen'in 4.721 saniye gerisinde üçüncülüğü aldı.

Ayrıca sprint yarışında ilk 8'e giren sürücülere 1'den 8'e kadar puan verildi.

Emilia-Romagna Grand Prix'si 63 tur üzerinden koşulacak ve yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

DİĞER
Samsak Döveci’nin bestecisi bakın kim çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor!
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: 2023 hedef ve 2053 vizyonlarımız doğrultusunda gayret göstermeyi sürdürüyoruz
Karagümrük geri dönmeyi başardı!
F.Bahçe'den Crespo açıklaması! Sağlık durumu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Formula 1'de İtalya GP'si heyecanı!
Carlos Sainz imzayı attı! 2024...
Başkan Erdoğan'dan çocuklara tavsiye
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Çam ve Sakura Hastanesi'nden 23 Nisan'a özel oyun alanı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sprint yarışının galibi Verstappen oldu Sprint yarışının galibi Verstappen oldu 19:09
Jesus şov yaprı City farka koştu! Jesus şov yaprı City farka koştu! 19:02
Leicester ile Aston Villa yenişemedi Leicester ile Aston Villa yenişemedi 18:57
İzmir'de Arda Turan'a büyük ilgi! İzmir'de Arda Turan'a büyük ilgi! 18:16
Süper Lig'de bir veda daha! Süper Lig'de bir veda daha! 18:02
Bandırmaspor Ankara'da takıldı! Bandırmaspor Ankara'da takıldı! 17:58
Daha Eski
Karagümrük geri dönmeyi başardı! Karagümrük geri dönmeyi başardı! 17:54
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 17:00
Ronaldo'dan bir ilk! La Liga ve Premier Lig'de... Ronaldo'dan bir ilk! La Liga ve Premier Lig'de... 16:46
Visca ve Abdülkadir gol orucunu bozmak istiyor Visca ve Abdülkadir gol orucunu bozmak istiyor 16:46
AZ Alkmaar - Heerenveen maçı saat kaçta? AZ Alkmaar - Heerenveen maçı saat kaçta? 16:44
Arsenal ManU'yu 3 golle devirdi! Arsenal ManU'yu 3 golle devirdi! 16:38