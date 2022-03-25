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Vettel corona virüsü nedeniyle Arabistan Grand Prix'sini kaçıracak

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yer almayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 15:25
Vettel corona virüsü nedeniyle Arabistan Grand Prix'sini kaçıracak

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezonun ikinci yarışında da yer alamayacak.

Takımdan yapılan açıklamada, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan 34 yaşındaki pilotun 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, Bahreyn Grand Prix'sinde de mücadele edememişti.

Vettel'in yerine ilk etapta olduğu gibi yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.

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