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SPOR HABERİ - F1 video oyununda Abu Dhabi GP simüle edildi!

Milyonların merakla takip ettiği Formula 1'de sezonun son yarışı geldi çattı. Formula 1’in resmi video oyunu, Abu Dhabi Grand Prix’sini kimin kazanacağını tahmin etti. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 16:19
SPOR HABERİ - F1 video oyununda Abu Dhabi GP simüle edildi!

Formula 1'de sezonun 22. ve son yarışına yaklaşılırken, haftaya eşit puanda giren Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında kıyasıya bir mücadele var.

Bu noktada resmi Formula 1 video oyununda Marina Pisti'nde yapılacak olan Abu Dhabi Grand Prix'si simüle edildi. Bu simülasyona göre Red Bull Honda pilotu Verstappen pole pozisyonunu ve bundan sonra da yarış galibiyetini alarak Formula 1'de 2021 şampiyonu olacak.

Abu Dhabi Grand Prix'sinde Max Verstappen pole pozisyonunda başlayacakken, Mercedes pilotu Lewis Hamilton 2. sıradan kalkacak.

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