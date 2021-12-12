Haberler Motor Sporları Mercedes Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak

Mercedes Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak

Mercedes, Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ı son turda geçmesiyle biten final yarışının ardından yaptıkları iki itirazın reddedilmesini mahkemeye taşıyacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 01:35
Mercedes Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak

Mercedes, Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ı son turda geçmesiyle biten final yarışının ardından yaptıkları iki itirazın reddedilmesini mahkemeye taşıyacak.

Mercedes, yaptığı açıklamada, pilotlardan Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza sonucunda güvenlik aracının girmesi sonrasında yarışın son bölümünde kural hataları yapıldığı gerekçesiyle itiraz ettiğini ve itirazlarının reddedilmesi sonrasında, temyiz mahkemesine yeniden inceleme başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen, büyük çekişmenin yaşandığı son yarış sonrasında ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulan ve büyük çekişmeye sahne olan yarışın son turunda Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'u geçerek şampiyonluğunu ilan etmişti.


DİĞER
Son dakika: Sezon başında Vitor Pereira biletini kesmişti! Eski yıldız Fenerbahçeli golcüleri solladı…
Cinsel ilişki tarikatı davasında dehşete düşüren ifadeler! Sapık milyarder Jeffrey Epstein ağına düşürdü: Defalarca tecavüze uğradım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor