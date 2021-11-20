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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da superpole yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Endonezya'da sezonun son ayağının ilk yarışı öncesinde koşulan superpole (sıralama) yarışında birinci oldu. Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan Toprak Razgatlıoğlu, yapılacak yarışın sonucuna göre dünya şampiyonluğunu ilan edebilir.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:32
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da superpole yarışında birinci oldu

Şampiyonada 2021 sezonunun son ayak yarışları, 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, aynı pistte ilk yarış için gerçekleştirilen sıralama (superpole) yarışında damalı bayrağı 1 dakika 32 saniye 877 salise zamanıyla birinci sırada geçerek, bugün TSİ 10.00'da başlayacak ilk yarışa pole pozisyonundan (birinci celpten) başlama hakkı kazandı.

Superpole yarışını, Jonathan Rea 1 dakika 33 saniye 201 salise ile ikinci, Scott Redding de 1 dakika 33 saniye 256 salise ile üçüncü sırada tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan Toprak Razgatlıoğlu, yapılacak yarışın sonucuna göre dünya şampiyonluğunu ilan edebilir.

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