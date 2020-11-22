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Milli motosikletçi Portekiz'de 10. oldu

Milli motosikletçi , Portekiz'de Dünya Moto3 Şampiyonası'nın son ayak yarışında 10. sırayı aldı. de Portugal yarışının ardından , genel sıralamada 174 puanla 2020 yılı şampiyonluğunu ilan etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 15:12
Milli motosikletçi Deniz Öncü Portekiz'de 10. oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın final yarışı Portekiz'in Portimao şehrinde 4,6 kilometre uzunluğa sahip Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirildi.

Yarışta KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden milli sporcu , 11. sıradan start aldı. Yarışın ilk bölümünde ön grupta yer alan 17 yaşındaki milli motosikletçi, kalan turlarda geriye düştü. Deniz Öncü, 21 tur süren yarışta damalı bayrağı 10. sırada gördü.

de Portugal yarışının ardından , genel sıralamada 174 puanla 2020 yılı şampiyonluğunu ilan etti. Deniz Öncü ise 15 yarış sonucunda genel sıralamada 50 puanla 17. sırada yer aldı.

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