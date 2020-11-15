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'da Formula 1 fırtınası! 2 milyar kişi izleyecek

Formula 1'de müthiş heyecana sahne olacak 'si bugün gerçekleştirilecek. Saat 13.10'da başlayacak dev yarışı tam 2 milyar kişinin izlemesi bekleniyor.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
İstanbul'da Formula 1 fırtınası! 2 milyar kişi izleyecek

Formula 1'de sezonun 14. yarışı 'si bugün saat 13.10'da yapılacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak yarışı yaklaşık 2 milyar insana ulaşacak. Dev mücadelede Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başlayacak. Şampiyonluk adayı ise 6. basamakta olacak.

"TALEP EDİLEN BİR ÜLKE OLDUK"

Gençlik ve , Formula 1'in İstanbul'da düzenlenmesi hakkında konuştu. Kasapoğlu, "Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması. Ülkemiz her zaman olduğu gibi bu organizasyona da en güzel şekilde hazır. İki milyar insanın gözü kulağı, İstanbul'da olacak. Talep eden değil, talep edilen bir ülke olduk" yorumunu yaptı.

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