İstanbul'da Formula 1 fırtınası! 2 milyar kişi izleyecek

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul Grand Prix'si bugün saat 13.10'da yapılacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak yarışı yaklaşık 2 milyar insana ulaşacak. Dev mücadelede Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başlayacak. Şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ise 6. basamakta olacak.

"TALEP EDİLEN BİR ÜLKE OLDUK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1'in İstanbul'da düzenlenmesi hakkında konuştu. Kasapoğlu, "Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması. Ülkemiz her zaman olduğu gibi bu organizasyona da en güzel şekilde hazır. İki milyar insanın gözü kulağı, İstanbul'da olacak. Talep eden değil, talep edilen bir ülke olduk" yorumunu yaptı.