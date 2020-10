Honda'dan MotoGP’de 800’üncü Grand Prix zaferi!

Honda, 1961 yılında 125 cc İspanya Grand Prix'sinde Avustralyalı Tom Phillis pilotajındaki Honda RC143 modeli ile elde ettiği ilk galibiyetten bu yana MotoGP 2020 Dünya Şampiyonası'nın 11'inci ayağı olan Teruel Grand Prix'sinde Jaume Masia'nın heyecan verici bir birincilik elde etti. Markadan yapılan açıklamaya göre MotoGP Grand Prix tarihindeki 800'üncü zaferine ulaşan Honda, başka hiçbir üreticinin başaramadığı bir başarı hikayesine imza attı.



"HONDA ZAFER İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEK"

Honda'nın 800'üncü FIM Dünya Şampiyonası Grand Prix zaferiyle gurur duyduğunu belirten Honda Motor Co. Ltd. Başkan, CEO ve Temsilci Direktörü Takahiro, "Honda'nın yarış faaliyetlerine katkıları ve sonsuz destekleri için dünya genelindeki tüm Honda hayranlarına çok teşekkür ederim. Ayrıca sayısız sorunun üstesinden gelme ve bizleri 1959 yılından bugünlere getirme azimleri ve özverileri için de bizden öncekilere teşekkür etmek istiyorum. Honda, bu anı bir ara nokta olarak görüyor ve zafer için mücadele etmeye devam edecek. Desteğinizin devamını bekliyoruz" dedi.



İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta Honda'nın Grand Prix kazanan 100'üncü pilotu olan Jaume Masia, bu başarısının hemen ardından Leopard Honda ile başka bir başarıya daha ulaştı. Yarışa yedinci cepten başlayan genç İspanyol pilot, olgun ve taktiksel bir sürüş gerçekleştirerek son ana kadar yarışı bırakmadı. Azimle yarışa devam eden Masia, yarış bitimine üç tur kala öne geçti ancak rakipleri pes etmedi. Honda'nın gücü ile Masia tarihi bir zafer elde etti.



Markanın kurucusu Soichiro Honda, 1954 yılında dünyanın en iyisi olma hedefiyle dönemin önde gelen motosiklet yarış etkinliği olan Isle of Man TT'ye gireceğini ilan etmişti. Takvimler 1959 yılını gösterdiğinde Honda, Isle of Man TT yarışına katılan ilk Japon motosiklet üreticisi oldu. 1960 yılında 125 cc ve 250 cc sınıflarında yarışmaya başlayan Honda, 1961 yılında Tom Phillis ile sezonun açılışı olan İspanya Grand Prix'sini kazanarak başarılarla dolu bir tarihin ilk zaferini yazmış oldu.



Marka, yarış programını 350 cc ve 50 cc sınıflarını da kapsayacak şekilde genişletti ve bu sınıflarda zaferler elde etmeye devam etti. Başarılar serisi, Honda fabrika yarış faaliyetlerini durdurana kadar devam etti. 1979 yılında parkurlara dönen Honda, 1982 yılında NS500 pilotajındaki Freddie Spencer ile üst sınıfta başarıya ulaştı. Grand Prix yarışlarını bir güç gösterisi olarak gören Honda, 125 cc, 250 cc ve 500 cc sınıflarında başarılarını sürdürdü. Valentino Rossi, 2001 Japonya GP'sinde heyecan verici bir zafer elde ederek markanın 500'üncü galibiyetine imza attı.



2002 yılında MotoGP sınıfında yapılan bir değişiklikle dört zamanlı motora geçilmesi Honda'ya daha fazla zafer getirdi. Marc Marquez ise 2015 Indianapolis Grand Prix'sinde Honda'nın 700'üncü galibiyetine imza attı. Bugün gelinen noktada, 25 Ekim 2020 Pazar günü Soichiro Honda'nın ünlü söyleminden 66 yıl sonra İspanyol pilot Jaume Masia, 800'üncü zafer ile bir başka kilometre taşına daha imza attı.