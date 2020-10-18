Haberler Motor Sporları MotoGP Aragon Grand Prix'sinin galibi Rins!

MotoGP Aragon 'sinin galibi Rins!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Aragon 'sinin galibi belli oldu. Aragon'da kazanan Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 17:35
MotoGP Aragon Grand Prix'sinin galibi Rins!

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, 'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.

, 10. sıradan başladığı yarışı kazanarak sezonun ilk, kariyerinin 3. galibiyetini elde etti. Rins, bu sezon yarış birinciliğine ulaşan 8. farklı sürücü oldu.

Bitiş çizgisini liderden 0.2 saniye sonra geçen Repsol Honda'dan Alex Marquez 2'nci, Rins'in 2.6 saniye gerisindeki takım arkadaşı ise 3. sırayı aldı.

Sezonun 11. yarışı, 25 Ekim'de yine Aragon Pisti'nde koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Joan Mir (İspanya): 121 puan

2. Fabio Quartararo (): 115

3. Maverick Vinales (İspanya): 109

4. Andrea Dovizioso (): 106

5. Takaaki Nakagami (): 92

BİZE ULAŞIN