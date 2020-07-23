Pistte iki sınav

Milli motosikletçiler Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, İspanya'da iki farklı şampiyonada piste çıkacak. Öncü, yarın serbest antrenmanların başlayacağı Dünya Moto3'te pazar günü derece için yarışacak. Pak ise cumartesi günü İspanya Superbike Şampiyonası'nda sahne alacak.