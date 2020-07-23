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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Pistte iki sınav

Pistte iki sınav

Milli motosikletçiler ve , 'da iki farklı şampiyonada piste çıkacak. Öncü, yarın serbest antrenmanların başlayacağı Dünya Moto3'te pazar günü derece için yarışacak. Pak ise cumartesi günü 'nda sahne alacak.

Milli motosikletçiler ve , 'da iki farklı şampiyonada piste çıkacak. Öncü, yarın serbest antrenmanların başlayacağı Dünya Moto3'te pazar günü derece için yarışacak. Pak ise cumartesi günü 'nda sahne alacak.

  1. 23.7.2020
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