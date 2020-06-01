Desteğe teşekkür - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Motor Sporları Desteğe teşekkür

Desteğe teşekkür

Desteğe teşekkür

TMF Başkanı , pandemi döneminde “Bin ”projesine destek veren motosiklet tutkunlarına teşekkür etti.

Corona virüsü tedbirleri kapsamındaki zor günlerde Vefa Sosyal Destek Grupları'nda gönüllü olarak görev yapan motosiklet tutkunları unutulmadı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı , sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde "Bin " projesinde yer alanlara teşekkür etti. Başkan Uçar, "İlaç, gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerinin ve 'ın talimatıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hazırlanan hediye paketlerinin dağıtımında önemli rol üstlendi. Bu şekilde 110 bini aşkın uygulamayla evlere, işyerlerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştık" diye konuştu. Başkan Uçar, motosiklet tutkunlarının desteğiyle 50 bin ünitenin üstünde kan bağışında bulunulduğunu da dile getirdi.
  1. 1.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Desteğe teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA