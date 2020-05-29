MotoGP'de iptaller peş peşe! Corona virüsü...
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya ve Avustralya ayakları, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışları ise salgın sebebiyle ertelenmişti.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'dan sonra Büyük Britanya ve Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı etaplar da Covid-19 kurbanı oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde ve 25 Ekim'de Avustralya'nın Phillip Adası'nda düzenlenmesi planlanan yarışların iptal edildiği belirtildi.
Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışları ise salgın yüzünden ertelenmişti.
- 29.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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