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29 Mayıs 2020, Cuma
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MotoGP'de iptaller peş peşe! Corona virüsü...

MotoGP'de iptaller peş peşe! Corona virüsü...

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ve ayakları, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Şampiyonanın Tayland, , Arjantin, (2), ve 'daki yarışları ise salgın sebebiyle ertelenmişti.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, , , ve Finlandiya'dan sonra ve 'nın ev sahipliği yapacağı etaplar da Covid-19 kurbanı oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta 'nin Northamptonshire bölgesinde ve 25 Ekim'de Avustralya'nın Phillip Adası'nda düzenlenmesi planlanan yarışların iptal edildiği belirtildi.

Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışları ise salgın yüzünden ertelenmişti.



  1. 29.05.2020
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