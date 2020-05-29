Boston Maratonu'na corona virüsü engeli! - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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'na corona virüsü engeli!

Boston Maratonu'na corona virüsü engeli!

Corona virüsü spor etkinliklerini etkilemeye devam ediyor. 'de bu yıl 124'üncüsü düzenlenecek olan corona virüsü salgını sebebiyle iptal edildi.

'de bu yıl 124'üncüsü düzenlenmesi planlanan , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, daha önce 14 Eylül'e ertelendiği duyurulan maratonun iptal edildiği belirtildi.

Böylece, 1896 yılında başlayan Boston Maratonu, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulamayacak. ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da koşulan maraton için bu sene 30 binden fazla kişi kayıt yaptırmıştı.

  1. 29.05.2020
  2. Güncelleme: 29.05.2020 07:48
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