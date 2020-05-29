Boston Maratonu'na corona virüsü engeli!

ABD'de bu yıl 124'üncüsü düzenlenmesi planlanan Boston Maratonu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, daha önce 14 Eylül'e ertelendiği duyurulan maratonun iptal edildiği belirtildi.

Böylece, 1896 yılında başlayan Boston Maratonu, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulamayacak. ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da koşulan maraton için bu sene 30 binden fazla kişi kayıt yaptırmıştı.