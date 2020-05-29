Boston Maratonu'na corona virüsü engeli!
Corona virüsü spor etkinliklerini etkilemeye devam ediyor. ABD'de bu yıl 124'üncüsü düzenlenecek olan Boston Maratonu corona virüsü salgını sebebiyle iptal edildi.
ABD'de bu yıl 124'üncüsü düzenlenmesi planlanan Boston Maratonu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, daha önce 14 Eylül'e ertelendiği duyurulan maratonun iptal edildiği belirtildi.
Böylece, 1896 yılında başlayan Boston Maratonu, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulamayacak. ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da koşulan maraton için bu sene 30 binden fazla kişi kayıt yaptırmıştı.
- 29.05.2020
- Güncelleme: 29.05.2020 07:48
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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