F1 ekibi McLaren'dan flaş corona virüsü kararı! 1200 kişi...
Formula 1 ekibi ve araç üreticisi McLaren, corona virüsü salgını sebebiyle 80'i yarış takımında olmak üzere 1200 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.
Formula 1 araç üreticilerinden McLaren, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.
McLaren'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.
Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.
McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.
- 26.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
F1 ekibi McLaren'dan flaş corona virüsü kararı! 1200 kişi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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