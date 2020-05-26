F1 ekibi McLaren'dan flaş corona virüsü kararı! 1200 kişi... - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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F1 ekibi 'dan flaş kararı! ...

F1 ekibi McLaren'dan flaş corona virüsü kararı! 1200 kişi...

ekibi ve araç üreticisi , salgını sebebiyle 80'i yarış takımında olmak üzere 1200 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

araç üreticilerinden , yeni tip (Covid-19) salgını nedeniyle şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

McLaren'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.

  1. 26.05.2020
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