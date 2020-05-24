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Michael Schumacher haber var! Son durumu...

Alp Dağları'nda geçirdiği vahim kaza sonrası komaya giren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in eski takım arkadaşından açıklama geldi. İşte yaklaşık 7 yıldır komada olan Schumacher'in sağlık durumu hakkındaki son gelişmeler...

24 Mayıs 2020 Pazar 14:47 Güncelleme: 24.05.2020 14:47
Michael Schumacher haber var! Son durumu...

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor.

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Michael Schumacher haber var! Son durumu...

Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı.

Michael Schumacher haber var! Son durumu...

Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor.

Michael Schumacher haber var! Son durumu...

Alman pilota geçen yıl kök hücre ameliyatı yapılmış ancak doktorlarından iç açıcı sözler gelmemişti. Doktor Phillipe Menasche, "Schumacher kök hücre tedavisine girdi. Ancak bu tedavinin en başından beri bir mucize gerçekleşmeyeceği belliydi" diyerek hayranları üzen bir açıklamada bulunmuştu.

Michael Schumacher haber var! Son durumu...

Daha önce çıkan haberlerde 2013'ten bu yana komada bulunan dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in, bir operasyon için gizlice Fransa'ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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