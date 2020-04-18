Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven piste çıkıyor!
Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition simülasyon yarışlarında piste çıkıyor. Milli otomobil yarışçısı Güven, sezonun üçüncü ve dördüncü yarışını da kazanarak ilk sıradaki yerini korumayı hedefliyor.
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, "Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition" simülasyon yarışlarında Britanya'nın ünlü Silverstone Pisti'nde yarışacak.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, ilk iki yarış sonunda 45 puanla lider bulunan Ayhancan Güven, sezonun üçüncü ve dördüncü yarışını da kazanarak ilk sıradaki yerini korumaya çalışacak.
Red Bull Türkiye'nin Twitch hesabından canlı izlenebilecek yarış bugün saat 16.00'da başlayacak.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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