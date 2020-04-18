Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven piste çıkıyor! - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Motor Sporları Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven piste çıkıyor!

Milli otomobil yarışçısı piste çıkıyor!

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven piste çıkıyor!

, Porsche Mobil 1 simülasyon yarışlarında piste çıkıyor. Milli otomobil yarışçısı Güven, sezonun üçüncü ve dördüncü yarışını da kazanarak ilk sıradaki yerini korumayı hedefliyor.

Milli otomobil yarışçısı , "Porsche Mobil 1 " simülasyon yarışlarında Britanya'nın ünlü Silverstone Pisti'nde yarışacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, ilk iki yarış sonunda 45 puanla lider bulunan Ayhancan Güven, sezonun üçüncü ve dördüncü yarışını da kazanarak ilk sıradaki yerini korumaya çalışacak.

Red Bull Türkiye'nin Twitch hesabından canlı izlenebilecek yarış bugün saat 16.00'da başlayacak.

haberin devamı

  1. 18.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven piste çıkıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA