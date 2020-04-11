Formula 1'de Haas takımı maaşları düşürüyor - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Motor Sporları Formula 1'de Haas takımı maaşları düşürüyor

Formula 1'de Haas takımı maaşları düşürüyor

Formula 1'de Haas takımı maaşları düşürüyor

Formula 1 takımlarından Haas, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınından kaynaklanan olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Romain Grosjean ve 'ın maaşlarını düşüreceğini açıkladı.

Formula 1'in internet sitesindeki habere göre Haas, 'ta çalışan işçilerini ücretsiz izne gönderirken, pilotlarının maaşında ise kesintiye gidecek.

Daha önce McLaren, Williams ve Racing Point takımları, sürücülerinin maaşlarını düşereceğini açıklamıştı.

Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda , Bahreyn, Vietnam, , , , ve 'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 22:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Formula 1'de Haas takımı maaşları düşürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA