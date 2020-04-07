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07 Nisan 2020, Salı
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ekiplerinden maaşları düşürdü

Formula 1 ekiplerinden Williams maaşları düşürdü

ekiplerinden , salgını nedeniyle takımın üst yönetimi ve pilotların maaşlarında 1 'dan itibaren yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurdu.

takımlarından , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları George Russell ve Nicholas Latifi'nin maaşlarını yüzde 20 düşürdü.

Williams'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın üst yönetimi ve pilotlarının maaşlarında 1 'dan itibaren yüzde 20 indirim yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca bazı çalışanların mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne gönderildiği kaydedildi.

  1. 07.04.2020
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