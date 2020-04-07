Formula 1 ekiplerinden Williams maaşları düşürdü

Formula 1 ekiplerinden Williams, corona virüsü salgını nedeniyle takımın üst yönetimi ve pilotların maaşlarında 1 Nisan'dan itibaren yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurdu.
Formula 1 takımlarından Williams, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları George Russell ve Nicholas Latifi'nin maaşlarını yüzde 20 düşürdü.
Williams'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın üst yönetimi ve pilotlarının maaşlarında 1 Nisan'dan itibaren yüzde 20 indirim yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca bazı çalışanların mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne gönderildiği kaydedildi.
- 07.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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