MotoGP'de İtalya ve Katalonya Grand Prix'leri corona virüsü nedeniyle ertelendi! - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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'de ve 'leri corona virüsü nedeniyle ertelendi!

MotoGP'de İtalya ve Katalonya Grand Prix'leri corona virüsü nedeniyle ertelendi!

2020 'nda ve 'da düzenlenmesi planlanan 'ler corona virüsü nedeniyle ertelendi.

2020 'nın ve 'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, 'ta düzenlenmesi planlanan İtalya ve 'da yapılması planlanan 'sinin ertelendiği duyuruldu.

Daha önce 'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya ve 'daki yarışlar ise ertelenmişti.

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 16:57
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