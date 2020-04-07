MotoGP'de İtalya ve Katalonya Grand Prix'leri corona virüsü nedeniyle ertelendi!
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 29-31 Mayıs İtalya ve 5-7 Haziran Katalonya'da düzenlenmesi planlanan Grand Prix'ler corona virüsü nedeniyle ertelendi.
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ve İspanya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan İtalya ve 5-7 Haziran'da yapılması planlanan Katalonya Grand Prix'sinin ertelendiği duyuruldu.
Daha önce Katar'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya ve Fransa'daki yarışlar ise ertelenmişti.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 16:57
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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