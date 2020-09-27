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F1 'sini Bottas kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı 'sinde Mercedes takımının Fin pilotu birinci oldu. Mercedes'in pilotu Hamilton, 10 saniye ceza aldığı yarışı 3. sırada tamamladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 16:35
F1 Rusya Grand Prix'sini Bottas kazandı!

Sezonun 10. mücadelesi, 'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3. sıradan başlayan Bottas, 1 saat 34 dakikalık derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. ekibinin Hollandalı sürücüsü liderin 7.7 saniye gerisinde ikinci oldu.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan ancak belirlenen alanın dışında kalkış antrenmanı yaptığı için 10 saniye ceza alan ve 11. sıraya gerileyen Mercedes'in pilotu , takım arkadaşı Bottas'ın 22.7 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı. Kariyerinde 90 kez podyumun zirvesine çıkan Hamilton, 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü 'in rekorunu egale etme fırsatını Rusya'da değerlendiremedi.

Formula 1'de sezonun 11. yarışı 11 Ekim'de 'da yapılacak. Rusya 'sinin ardından oluşan pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (): 205 puan

2. (Finlandiya): 161

3. Max Verstappen (): 128

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 65

5. Alexander Albon (Tayland): 64

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 366

2. Red Bull-Honda: 192

3. McLaren: 106

4. Racing Point: 104

5. Renault: 99

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