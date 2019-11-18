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18 Kasım 2019, Pazartesi
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’da Verstappen

Brezilya’da Verstappen

Formula 1 'nın 20. ayağı 'sini, yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu kazandı.

Formula 1 'nın 20. ayağı 'sini, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu kazandı.
  1. 18.11.2019
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