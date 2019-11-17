Formula 1'de Brezilya etabını Verstappen kazandı - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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'de etabını Verstappen kazandı

Formula 1'de Brezilya etabını Verstappen kazandı

Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı 'sini, yarışa pole pozisyonunda başlayan -Honda'nın Hollandalı pilotu kazandı.

'de sezonun 20. mücadelesi, 'nın kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Verstappen, bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak bu sezon üçüncü, kariyerinin sekizinci galibiyetini elde etti.

Verstappen'in 6 saniye gerisinde 'dan Fransız 'nin ikinci olduğu yarışta, şampiyonluğunu bir önceki etapta ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü ise liderin 6.1 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan 66. turda podyum mücadelesi veren Ferrari sürücüleri ile 'in araçları birbirlerine temas etti ve iki sürücü de yarış dışı kaldı.

Sezonun son ayağı Abu Dabi 'si, 1 Aralık'ta yapılacak.

YARIŞTA PUAN ALAN SÜRÜCÜLER İLE PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI ŞÖYLE:

İLK 10

1. (-Honda)

2. Pierre Gasly (Toro Rosso)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

5. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

6. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Lando Norris (McLaren-Renault)

9. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (): 396 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314

3. Max Verstappen (Hollanda): 260

4. Charles Leclerc (Monako): 249

5. Sebastian Vettel (Almanya): 230

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 710 puan

2. Ferrari: 479

3. Red Bull: 391

4. McLaren: 137

5. Renault: 89

  1. 17.11.2019
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