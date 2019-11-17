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17 Kasım 2019, Pazar
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46. sona erdi

46. Hitit Rallisi sona erdi

Türkiye Federasyonunun düzenlediği, Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. 'nde, genel klasmanda şampiyon oldu.

2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası'nda sezonun 6. ve son yarışı olan rallide, birinci 50.06.7'lik derece elde etti.

Rallide, 51.09.1'lik derecesiyle Yavuzhan Cabbaroğlu ikinci, Erhan Akbaş da 51.46.3 ile üçüncü sırada yer aldı.

'nde ikinci gün yarışlarının startı Fevziye köyünde verildi.

Yarışta, , Petlas ve Ticaret Odası () özel etaplarında mücadeleler yapıldı.

Toplam uzunluğu 381 kilometre, özel etap toplamı ise 93 kilometreden oluşan 46. Hitit Rallisi, üç özel etabın üçer kez geçilmesinin ardından ATO önünde sonuçlandı.

  1. 17.11.2019
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