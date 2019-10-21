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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışları sona erdi

Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışları sona erdi

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları tamamlandı. () organizasyonuyla ve ev sahipliğinde 'ndeki pistte düzenlenen 4. ayak yarışı, final mücadelelerinin ardından sona erdi.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları tamamlandı. () organizasyonuyla ve ev sahipliğinde 'ndeki pistte düzenlenen 4. ayak yarışı, final mücadelelerinin ardından sona erdi.

Araçların servis alanını ziyaret ederek pilotlarla bir süre sohbet eden Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yarışların sembolik başlangıcını verdi. Zorlu pistte birbirleriyle kıyasıya mücadele eden pilotlar, zaman zaman zıplama rampalarından atlayarak seyircilerden alkış aldı. Yarışta bazı araçlar takla atmasına rağmen yarışa devam etmeyi başardı.

Yarışların komite başkanı ve 54 Otomobil Sporları Kulübü Derneği Başkanı , yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi yarışların bir ayağını Sakarya'da düzenlediklerini söyledi.

Bilal Bakan, Adapazarı Belediyesi, Adapazarı Kaymakamlığı ve Valiliğin desteğiyle gerçekleştirdikleri 4. ayak yarışlarının ikinci gününde seyirci etabının koşulduğunu ifade etti.

Seyirci etabında yarışmacıların dört start üzerinden üç tur atarak yarıştıklarını belirten Bakan, "Sakarya'ya layık bir şey yapmaya çalıştık. Federasyonumuzun, gözlemcilerimizin bakış açıları çok olumlu, Sakarya'ya layık bir organizasyon yaptığımızı düşünüyoruz. Seyirciler içinde çok sık dolaşıyorum onlar da yarışlardan çok memnun. Sakarya halkı off-road tarzı organizasyonları son üç yıldan beri izlemeye alıştı ve zevkle izliyorlar. İnşallah ileri ki yıllarda çok daha büyük organizasyonlara imza atarız." diye konuştu.

Kıyasıya geçen yarışlar sonunda SSV kategorisinde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment, S1 klasmanında Şehmuz Oğuz-Selman Aybar, S2 klasmanında Serkan Sivri-Ali Seyda Kıvrak, S3 klasmanında Mehmet Birkan-Arda Arslan, S4 klasmanında Kenan Özsoy-Harun Deynek ikilisi birinci oldu.

Genel klasmanda Kenan Özsoy-Harun Deynek ikilisi birinci sırayı alırken, takımlarda Extreme birinciliği elde etti.

  1. 21.10.2019
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