Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Mehmetçiğe destek - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
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Motosiklette 'nda Mehmetçiğe destek

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Mehmetçiğe destek

Motosiklette 'da yapılan 'nın son ayağı Göbeklitepe Kültür Finali'nde, Türk sporcular ve , 'na destek vermek için askeri üniformayla yaptıkları gösteride Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, Afyon Motor Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada yarışan Türk sporcular ve , 'na destek vermek için askeri kamuflajla gösteri yaptı. İki sporcu gösteride asker selamı verdi.

Birkan Polat, gösteri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm duygularıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için gösteri yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm Mehmetçiklerimize dua ediyoruz. Kalbimiz onlarla beraber. Biz de bugün 'da yapılan 'nda Türk bayrağını en güzel şekilde dalgalandırıyoruz."

Zafer Can Güngör da Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek ve moral için bu üniformalı gösteriyi hazırladıklarını belirtti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı da olağanüstü bir gündem içerisinde Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Afyonkarahisar halkının kendilerini bu organizasyonda yalnız bırakmadığını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Mehmetçiğimizin Barış Pınarı Harekatı'na buradan da olağanüstü bir destek var. Hem sporcularımızdan hem de seyircilerimizden. Allah onların gücünü ve kuvvetini arttırsın. Bölgemizde büyük bir mücadele var ve bu mücadelede haklılığımızı gücümüzle beraber ortaya koyan bir Mehmetçiğimiz var. Buraya gelerek şampiyonayı izleyen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gösterinin ardından Göbeklitepe ile ilgili bir sunum yapıldı.

  1. 13.10.2019
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