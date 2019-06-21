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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'de sıradaki durak

Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek. Sezonun 8. yarışı Fransa 'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 23 Haziran Pazar günü yapılacak.

'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 23 Haziran Pazar günü 16.10'da başlayacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 7 yarışta da birinciliğe ulaşmıştı.

'de Fransa 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR KLASMANI

1. (Büyük Britanya): 162 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 133

3. Sebastian Vettel (Almanya): 100

4. Max Verstappen (Hollanda): 88

5. Charles Leclerc (Monaco): 72

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 295 puan

2. Ferrari: 172

3. Red Bull: 124

4. McLaren: 30

5. Renault: 28

  1. 22.06.2019
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