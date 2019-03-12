1’inci Süper Enduro Gösterileri sona erdi
Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Motosiklet ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen 1’inci Süper Enduro Gösterileri sona erdi.
Bursa, Bilecik, Kütahya, Kocaeli ve Eskişehirli sporcuların katıldığı gösteride büyük bir coşku hakim oldu. Coşku ve mücadele ile geçen gösteriler kazasız atlatıldı. Genç, Veteran, Hobi ve Usta klasmanı olmak üzere 4 ayrı bölümde mücadele eden sporcular, bir birinden güzel gösterilere imza attı. Gün boyu devam eden Süper Enduro gösterilerinde, Genç klasman'da Bursa'dan Efe Unekçetin birinci olurken, Eskişehir'den Kadir Kocabaş ikinci, İnegöl'den Furkan Kobda üçüncü oldu.
Gösteride Veteran klasmanında mücadele eden sporculardan birinciliği Bursa'dan Fahrettin Altınok göğüslerken, Bursa'dan Mustafa Kahraman ikinci, yine Bursa'dan Mustafa Doğanay üçüncü oldu. Hobi klasmanında mücadeleye Kütahya'dan katılan Engin Göktepe birinci oldu. Yine Kütahya'dan katılan Alaadin Eyet ikinci, Bursa'dan Yılmaz Beyaz ise üçüncü sırada yer aldı. Gösteride son olarak sporcuların mücadele ettiği Usta Klasmanı oldu. Usta klasmanında gösteriye Kocaeli'nden katılan Emre Dirik birinci, Bilecik'ten katılan Cemal Paşaoğlu ikinci, Kocaeli'nden katılan Bahadır Çaktı ise üçüncü oldu.
"ODUNPAZARI VE ESKİŞEHİR MOTOSİKLET SPORLARINDA CAZİBE MERKEZİ OLACAK"
Klasmanlarda dereceye girenlere ödüllerini veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, yeni dönemde kalıcı ve profesyonelce hazırlanmış parkurların yapılacağını söyledi.
Öte yandan Başkan Kurt, Odunpazarı ve Eskişehir'in motosiklet sporlarında cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.
- 12.03.2019
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