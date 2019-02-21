Toprak'ın hedefi "Türk bayraklı" motosikletiyle podyuma çıkmak

Avustralya'nın Phillip Island Pisti'nde 23-24 Şubat'ta gerçekleştirilecek Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk etabında yarışacak milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Türk takımını (Turkish Team) en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk etabının yapılacağı Phillip Island'da sıkı bir şekilde hazırlıklarını sürdüren Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonundaki yarışlarda Turkish Puccetti Racing Team motosikleti ve tulumuyla ilk kez piste çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağını teşkil eden yarışlarda Türkiye adına piste çıkacak olmasının üzerindeki sorumluluğu artırdığını dile getiren Toprak, yaptığı açıklamada, yarışı heyecanla beklediğini söyledi.

ÜSTÜMDE DAHA ÇOK YÜK HİSSEDİYORUM

Avustralya'da yaptıkları çalışmalarla yarışa iyi hazırlandıklarını ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını vurgulayan milli sporcu, "Turkish Team olduktan sonra üzerimde daha çok sorumluluk hissediyorum. Daha çok stresliyim çünkü artık bu motoru hep podyuma taşımam gerekiyor. Takımımla elimizden gelen bütün çalışmayı yapıyoruz. Testlerimiz güzel geçti. İlk gün kötüydü ancak ikinci güne daha iyi hazırlandık. Artık hafta sonunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KENAN AĞABEYİN HAYALİ GERÇEKLEŞMİŞ OLDU"

Avustralya'da piste AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan Kenan Sofuoğlu'nun çabalarıyla kurulan Turkish Puccetti Racing Team adına çıkmasının sürpriz olduğunu ifade eden Toprak, "Önceden beri Kenan (Sofuoğlu) ağabeyin hayaliydi bu. Bir Türk takımı ve Türk renkleriyle yarışmayı çok istiyordu. Kenan ağabeyin hayali gerçekleşmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK TAKIMINI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Kırmızı-beyaz renklerinin yanı sıra üzerinde Türk bayrağı bulunan "Turkish" yazılı motosikletiyle piste çıkacağı için heyecan duyduğunu belirten Toprak, "Çok mutluyum çünkü bir Türk takımımız var ve Türk takımını en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu kadar emek verildi, Kenan ağabey bu kadar emek verdi, onun karşılığını vermemiz lazım. Onun için elimden geleni yapacağım." şeklinde görüş belirtti.

"PODYUMA ÇIKMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Avustralya'daki yarışlar için hazır olduklarını ifade eden milli motosikletçi, "Bir gün kaldı, yarın antrenmanlar başlıyor. Cumartesi günü sıralama ve yarış olacak. Pazar günü tekrar yarış olacak. Bu sene biliyorsunuz üç tane yarış gerçekleşecek. Bir tanesi sadece 10 turluk. Sıralama yarışı gibi geçecek ama kupa alınmayacak. Sadece puan alınacak. İnşallah hepsinde podyuma çıkmak için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.