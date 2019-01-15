Dünya Ralli Şampiyonası için geri sayım başladı
Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu, 24-27 Ocak'ta Monte Carlo rallisiyle başlayacak.
Yarış takvimine Şili'nin de eklenmesiyle birlikte bu sene WRC'ye 14 ülke ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Marmaris'te gerçekleştirilen Türkiye Rallisi ise şampiyonanın 11. ayağı olarak 12-15 Eylül tarihlerinde yine Marmaris'te düzenlenecek.
Yeni sezona 2 haftadan az bir süre kala WRC 2019 lansmanı, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Autosport International Fuarı'nda gerçekleşti.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 yılı takvimi şöyle:
1. AYAK: Monte Carlo Rallisi (24-27 Ocak)
2. AYAK: İsveç Rallisi (14-17 Şubat)
3. AYAK: Meksika Rallisi (7-10 Mart)
4. AYAK: Fransa Rallisi (28-31 Mart)
5. AYAK: Arjantin Rallisi (25-28 Nisan)
6. AYAK: Şili Rallisi (9-12 Mayıs)
7. AYAK: Portekiz Rallisi (30 Mayıs-2 Haziran)
8. AYAK: İtalya Rallisi (13-16 Haziran)
9. AYAK: Finlandiya Rallisi (1-4 Ağustos)
10. AYAK: Almanya Rallisi (22-25 Ağustos)
11. AYAK: Türkiye Rallisi (12-15 Eylül)
12. AYAK: Büyük Britanya Rallisi (3-6 Ekim)
13. AYAK: İspanya Rallisi (24-27 Ekim)
14. AYAK: Avustralya Rallisi (14-17 Kasım)
- 15.1.2019 13:05
- Güncelleme: 15.1.2019 13:28
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