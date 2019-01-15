Dünya Ralli Şampiyonası için geri sayım başladı
15 Ocak 2019, Salı
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için geri sayım başladı

Dünya Ralli Şampiyonası için geri sayım başladı

'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan (WRC) sezonu, 'ta rallisiyle başlayacak.

Yarış takvimine Şili'nin de eklenmesiyle birlikte bu sene WRC'ye 14 ülke ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl 'te gerçekleştirilen Rallisi ise şampiyonanın 11. ayağı olarak tarihlerinde yine Marmaris'te düzenlenecek.

Yeni sezona 2 haftadan az bir süre kala WRC 2019 lansmanı, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Autosport International Fuarı'nda gerçekleşti.

'nın 2019 yılı takvimi şöyle:

1. AYAK: Rallisi ()

2. AYAK: İsveç Rallisi (14-17 Şubat)

3. AYAK: Meksika Rallisi (7-10 Mart)

4. AYAK: Fransa Rallisi (28-31 Mart)

5. AYAK: Arjantin Rallisi (25-28 Nisan)

6. AYAK: Şili Rallisi (9-12 Mayıs)

7. AYAK: Portekiz Rallisi (30 Mayıs-2 Haziran)

8. AYAK: İtalya Rallisi (13-16 Haziran)

9. AYAK: Finlandiya Rallisi (1-4 Ağustos)

10. AYAK: Almanya Rallisi (22-25 Ağustos)

11. AYAK: Türkiye Rallisi (12-15 Eylül)

12. AYAK: Rallisi (3-6 Ekim)

13. AYAK: İspanya Rallisi (24-27 Ekim)

14. AYAK: Avustralya Rallisi (14-17 Kasım)

  1. 15.1.2019 13:05
  2. Güncelleme: 15.1.2019 13:28
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